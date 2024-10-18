Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda Roma'da mutluluklarını evlilikle taçlandırmıştı.

Bir süredir hamile olduğu iddia edilen Deniz, muhabirlerin "Mutluluğun bebekle taçlanması... Anne baba oluyorsunuz" sözlerine de "Biz çok mutluyuz. Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor" yanıtını vermişti.

İddialar hakkında sessizliğini koruyan yıldız, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede dünyaca ünlü isimlerlerle birlikte yürüdü.

Deniz, karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuş oldu.

Kaan Yıldırım sosyal medya hesabında eşi Pınar Deniz ile yeni karesini paylaştı.

Bebek sahibi olmak için gün sayan çiftin karelerine beğeni yağdı.

Oyuncu çift, İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Pınar Deniz, Vivienne Westwood tasarımı bir gelinlik giyerken, Kaan Yıldırım beyaz ceketli bir takım giymeyi tercih etti.

Ünlü çift, nikahtan yeni kareleri "17.09.2024" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.