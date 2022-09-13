Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan aşk pozları

'Vatanım Sensin' dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Pınar Deniz (28) ve meslektaşı Kaan Yıldırım (35) geçtiğimiz hafta Harbiye Açıkhava'da düzenlenen bir konsere el ele gelerek aşklarını ilan etmişti. Aşka gelen oyuncu sevgililer, son olarak da birlikte olan fotoğraflarını ilk kez takipçilerinin beğenisine sundu.

'Yargı' adlı dizide Kaan Urgancıoğlu ile başrolleri paylaşan ve 'Ceylin' karakterine hayat veren oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz yaz 'Aşkın Kıyameti' filmi çekilirken Yiğit Kirazcı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, birkaç ay sonra sessiz sedasız yollarını ayırmıştı. Güzel oyuncu, Kirazcı ile ayrılık sebebinin sorulması üzerine, “Bu çok özel bir konu. Yiğit ile ayrıldık. Herkesin kendi hikayesi devam ediyor” yanıtını vermişti.

"HANDE NE DİYORSA DOĞRUDUR"

Kaan Yıldırım'ın da adı son olarak oyuncu Hande Erçel ile aşk dedikodularına karışmıştı. Londra'da birlikte görüntülenen ikiliden Erçel, ilk olarak "Her şey yolunda" diyerek aşk iddialarını doğrulamıştı. Ünlü isim, ardından "Arkadaşız" açıklamasını yapmıştı. Kaan Yıldırım ise "Hande ne söylüyorsa doğrudur" ifadelerini kullanmıştı

28 yaşındaki Pınar Deniz ile bir süredir beraber olduğu bilinen Kaan Yıldırım (35) el ele görüntülenmişti. Harbiye Açıkkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserini izlemeye gelen oyuncu çift, aşklarını ilan etmişti. İkili, basın mensuplarına el ele poz vermişti.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Çiçeği burnunda sevgililer, ilişkileri hakkında da konuşmuştu. Deniz ve Yıldırım, “Her şey çok güzel gidiyor. Gördüğünüz gibi daha fazla yorum yapmamıza gerek yok, çok mutluyuz” ifadelerini kullanmıştı.

AŞIKLARDAN İLK PAYLAŞIM

Aşkları dolu dizgin devam eden Deniz ve Yıldırım, kural bozdu. Daha önce birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşmayan oyuncu çift, aşklarını sosyal medyada da ilan etti. Güzel oyuncu, Yıldırım ile ilk pozuna; "Çok kalp" notunu düştü. Sevgilisinin ardından başka bir fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Kaan Yıldırım da gönderisinde; 'çok' ifadesini kullandı ve kalp emojisi ekledi.

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13/09/2022 11:50