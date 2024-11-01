Pınar Deniz'den 'Nereden nereye' paylaşımı

Oğlunu kucağına almak için gün sayan oyuncu Pınar Deniz sosyal medya hesabından hamilelik pozunu paylaştı. Deniz eski haliyle karşılaştırarak fotoğrafına "Nereden nereye" yazdı.

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01/11/2024

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Pınar Deniz'den 'Nereden nereye' paylaşımı

Bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu Pınar Deniz ile meslektaşı Kaan Yıldırım, geçen ay İtalya Roma'da  dünya evine girmişti.

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede dünyaca ünlü isimlerlerle birlikte yürüyen Deniz, karnını tutarak verdiği poz ile de hamileliğini duyurmuştu.

Erkek bebek bekleyen çiftten Pınar Deniz hamilelik öncesi ayna karşısında çektiği fotoğrafını hamilelik fotoğrafıyla kıyaslayıp "Nereden nereye" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

 

01/11/2024 14:49
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