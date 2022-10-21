Pınar Gültekin davasında karar usulden bozuldu

Pınar Gültekin cinayeti davasında yapılan istinaf başvurusu usulde eksiklikler olduğu gerekçesiyle hükmü veren mahkemeye geri gönderildi.



İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, yapılan istinaf başvurusunda, gerekçeli kararın tebliğ aşamasında bir takım usul eksiklikleri olduğuna karar verdi.



Bu sebeple başvurunun yeniden incelenmek üzere hükmü veren mahkemeye geri gönderildiği öğrenildi.



Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ve diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da Avcı kardeşler hakkında verilen kararları istinafa taşımıştı.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu.

Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.

Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı.

Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Mertcan Avcı da tutuklanarak cezaevine kondu.

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21/10/2022 08:38