Pınar Gültekin davasında tepki çeken kararın gerekçesi açıklandı

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi davasında tepki çeken kararın gerekçesi açıklandı. Sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet cezası 23 yıla düşürülmüştü.

Pınar Gültekin cinayeti davasında, katile haksiz tahrik indirimi uygulanması tartışmaları da beraberinde getirdi. Konu kamuoyu kadar siyasetin de gündemine yerleşti.

Sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet cezası 'haksız tahrik indirimi' ile 23 yıla düşürülmüştü. Karar kesinleşirse sanık Cemal Metin Avcı 14.5 yıl hapis yatacak.

'''CANAVARCA HİSLE HAREKET ETMEDİ''

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi tartışmalı kararına ilişkin gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda sanığın canavarca hisle hareket etmediği, delilleri yok etmek amacıyla yakma eylemini gerçekleştirdiği vurgulanıyor.

Mahkeme, TCK'nın 107 maddesinde düzenlenen 'şantaj suçunu' işaret etti.

GÜLTEKİN AİLESİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Rezan Epözdemir, NTV'de gerekçeli kararı değerlendirdi. 'Hayatında böyle bir gerekçe görmediğini' söyleyerek başlayan Epözdemir, yazılanlar ''utanç vericidir'' dedi ve şöyle devam etti:

''Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin Adli Tıp'ın raporu var, hayattayken yakıldığına dair. Biri bana söyleyebilir mi, bir kadına daha ne yapılması gerekiyor da canavarca his olarak kabul edildi. ''

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25/06/2022 13:44