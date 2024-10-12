Pınarbaşı - Göçeri Anayolu'nda Araç Yangını

Pınarbaşı - Göçeri Anayolu üzerinde bugün saat 19.50 sıralarında, seyir halinde olan HB 565 plakalı araçta yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının, motor bölümündeki elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre nedeniyle başladığı düşünülüyor.

Yangın, bölgeye hızla intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak çıkan yangın sonucunda araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, olayda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.