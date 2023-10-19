Pınarbaşı Anıt Çınarlar Festivali ertelendi

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19/10/2023

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Pınarbaşı Anıt Çınarlar Festivali ertelendi

Pınarbaşı Anıt Çınarlar Festivali ertelendi.

Pınarbaşı köyünde bu yıl ilk kez 21-22 Ekim tarihinde yapılması planlanan Pınarbaşı Anıt Çınarlar Festivali, Bakanlar Kurulu’nun, Filistin'in Gazze şehrinde sivillere yönelik hastaneye gerçekleştirilen saldırılar sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle ülkede Ulusal Yas ilan etmesi üzerine ileri bir tarihe ertelendi.

Ertelenen festivalle ilgili yeni tarihin ileriki günlerde açıklanacağı duyuruldu.

19/10/2023 18:08
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TAGS: Pınarbaşı Anıt Çınarlar Festivali ertelendi
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