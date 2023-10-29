Pınarbaşı Anıt Çınarlar Festivali sona erdi

Pınarbaşı köyünde Dikmen Belediyesi ve Pınarbaşı Muhtarlığı iş birliğinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Pınarbaşı Anıt Çınarlar Festivali’nin dün akşam sona erdi.

Festivalin ikinci gününde çocuklara yönelik etkinlikler, Alayköy Kültür Sanat Derneği Folklor ekibinin gösterisinin yanı sıra, Lefke Belediyesi Halk Dansları ekibi gösteri yaptı.

Yedi Dağın Efesi Cemal Boransel ve ekibinin sahne aldığı festivalde, Cansu Nalbant hip hop dans show gösterisi yaptı. Ahmet Sunisi konserinin de ter aldığı festivalin finalinde Grup Gancelli konseri gerçekleştirildi.

Festival Komite Başkanı Ömer Kadiroğlu, Pınarbaşı Anıt Çınarlar Festivali’nin geleneksel olarak her yıl yapılacağını, önümüzdeki yıl ikincisinin düzenleneceğini kaydetti.