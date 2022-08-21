Pique takım arkadaşının kız kardeşiyle görüntülendi

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21/08/2022

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Pique takım arkadaşının kız kardeşiyle görüntülendi

Gerard Pique'nin özel hayatı bir kez daha İspanyol basınının gündeminde.

Uzun yıllar Shakira ile birliktelik yaşayan Pique, ünlü şarkıcıyı aldatmış ve ardından Shakira, yıldız futbolcuyla yollarını ayırmıştı.

Pique bu kez de takım arkadaşı Ferran Torres'in kız kardeşiyle görüntülenerek dikkatleri üzerine çekti.

Girona'daki bir festivalde fotoğrafları çekilen yıldız futbolcunun yanındaki kadının, Ferran Torres'in kız kardeşi Clara Torres olduğu anlaşıldı.

21/08/2022 10:25
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