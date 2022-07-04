Pire Belediyesi ile sözde Maraş Belediyesi kardeş belediye oldu

ads ads ads
04/07/2022

ads
ads
Pire Belediyesi ile sözde Maraş Belediyesi kardeş belediye oldu

Pire Belediyesi ile sözde Maraş Belediyesi'nin kardeş belediye ilan edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Pire Belediye binasında yer alan törende, Pire Belediye Başkanı Yannis Moralis ile sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu’nun kardeş belediye anlaşmasına imza koydukları ve böylelikle, iki belediye arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini yazdı.

Haberde, Pire Belediyesi’nin Larnaka Belediyesi ile 1995 yılından beri kardeş belediye olduğu da anımsatıldı.

 

04/07/2022 12:12
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.