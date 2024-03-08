“Pirga” köyünde Kıbrıs Türk taşınmazı sahtekarlıkla ele geçirilmeye çalışıldı

Güney Kıbrıs'ta bir grup Rum, belgelerde sahtecilik yaparak, “Pirga” (Pirhan) bölgesinde bulunan ve hayatını kaybetmiş bir Kıbrıslı Türk’e ait altı parça taşınmazı ele geçirmeye çalıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fileleftheros gazetesi “Pirga’daki Kıbrıs Türk Taşınmazıyla İlgili Akla Hayale Sığmaz Skandal” başlıklı haberinde, son 24 saat içerisinde Rum tarafındaki kovuşturma makamlarının gündemine getirilen şikâyete göre, İsnat edilen suçların geçen ay meydana geldiğinin görüldüğünü yazdı. Meselenin, olaya dahil olan kişilerden birinin taşınmaz mülkün serbest bırakılması için onay belgesi almaya çalışmasıyla fark edildiği kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak bir şeylerin yolunda gitmediğinin anlaşılması ve araştırma başlatılmasının üzerine, dosyanın “sihirli bir şekilde” ortadan kaybolduğunu yazan gazete, taşınmazın devriyle ilgili belgelerin henüz bulunmadığını belirtti.

Yapılan araştırmaların

Araştırmanın, Larnaka Tapu Dairesi çalışanlarının olaya ne derece müdahil olduklarını da kapsadığını kaydeden gazete, Barolar Birliği sicilinden çıkarılan eski bir avukatın olayla ilgili rolünün de araştırıldığına işaret etti.

Olayın sadece cezai araştırma konusu olmadığını ve Larnaka Tapu Dairesi çalışanlarının disiplin suçları veya başka sorumluluklarının olup olmadığının tespit edilmesini amaçlayan bir idari araştırma konusunu da teşkil ettiğini yazan gazete, İçişleri Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Malları İdaresi Biriminin de konudan haberdar olduğunu kaydetti. Gazete, ilgili şikâyetin polise Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi tarafından yapıldığını belirtti.

Larnaka Tapu Dairesi tarafından taşınmazla ilgili bir miras dosyası açıldığının görüldüğünü de yazan gazete, yapılan şikâyete göre bir grup kişinin söz konusu taşınmazı ele geçirme çabasıyla Kıbrıs Türk Malları İdaresi Biriminin duruma onay verdiğine dair bir mektup sunduğunu kaydetti.

Miras yoluyla gelen taşınmazın devri çerçevesinde vergilerin ödendiğine dair belgeler sunulmasının gerektiğini ve bir şeylerin yolunda gitmediğinin bu esnada ortaya çıktığını yazan gazete, bir kişinin taşınmazın devredilmesinin yolunun açılması için vergilerin ödendiğine dair bir onay istemek için “Pirga” köyü muhtarlığına gittiğini yazdı.

Muhtarlığın ise bunun akabinde Kıbrıs Türk Malları İdaresi birimine başvurduğunu kaydeden gazete, süreç içerisinde miras davası açılması için hiçbir zaman onay verilmediğinin ortaya çıktığını yazdı.

Gazete, konu resmi olarak araştırılmaya çalışıldığında ise miras dosyasının kayıp olduğunun fark edildiğini ifade etti. Gazete polisin konuyu araştırdığını ve daha büyük boyutlar kazanmasının ihtimal dahilinde olduğunu da ekledi.