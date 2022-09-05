Pis Yedili dizisinin Orço'su değişimiyle şoke etti

Bir dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Pis Yedili'de 'Orço' karakterine hayat veren Burak Alkaş, resmen başka birine dönüştü. Türkiye'de geçmişte çok ilgi gören dizilerin oyuncularının son halleri, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Değişimiyle gündeme gelen son isim ise Pis Yedili dizisinde 'Orço' karakteriyle hafızalara kazınan Burak Alkaş oldu.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezun olduğu bilinen ünlü isim televizyonda ilk defa 2011 yılında Pis Yedili dizisi ile rol almıştı.

İşte ünlü oyuncunun değişimi:

UZUN SÜRE ARA VERDİ

Bu diziden sonra uzun bir süre televizyona ara veren Alkaş, son olarak Tozkoparan dizisiyle ekrana geldi.

Alkaş, 2015 yılında ise oyuncu eşi Seçil Alkaş ile nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncunun seneler içindeki değişimi görenleri şaşırttı.

Alkaş'ın saçlarını uzattığı ve eski tarzından eser kalmadığı görüldü.

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05/09/2022 20:48