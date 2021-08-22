Piskobulu: Oynanmayan sezonun tesisleşme lideriyiz

Kulüplerimiz kendi ayakları üzerinde durabilme adına imkanları doğrultusunda projeleri hayata geçirmeye çalışıyorlar. Pandemi koşullarının ekonomik olarak olumsuz etkilediği, sabit gelirlerinin sınırlı olması nedeniyle bütçelerini planlamakta zorluk çeken kulüp yönetimleri sistem yaratarak daha güçlü bir yapı ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz sezon futbol liglerinin oynatılmamasını da fırsata dönüştüren ve iki büyük proje konusunda adımlar atan Doğan Türk Birliği Kulübü, hem çağdaş alanlarda çalışma imkanları yaratmak hem de gelir getirici yapılarla geleceğini şekillendirmeye çalışıyor.

Kulüp binası projesi ilerliyor

Modern ve çok amaçlı kullanıma sahip olması planlanan kulüp binasında başkan ve yönetim kurulu odaları yanında sporcuların sosyal alanları, soyunma ve masaj odaları, konferans salonu bulunacak. Balkona açılacak ve bağımsız olarak hizmet verecek restaurant ile binanın üst kısmındaki 26 odadan kiralama suretiyle gelir elde edilecek. Devam eden inşaatın kaynağı konusunda sponsorlarının katkıları yanında çalışmalarıyla destekler aldıklarını belirten DTB Kulüp Başkanı Bayar Piskobulu, 2022 yılı sonunda kulüp binasıyla tüm kullanım alanlarını hizmete koymayı hedeflediklerini söyledi. Piskobulu, kurumsal bir gelişim ile gelirleri yükselen kulüp yapısını ortaya çıkarmayı arzuladıklarını, projenin hayata geçmesiyle 10 bin sterling civarında aylık gelir elde edeceklerini, oynanmayan sezonu fırsata dönüştürüp tesisleşmede yılın lideri olduklarını söyledi.

Antrenman sahasında altyapı çalışmaları sürüyor

Takımlarımızın antrenman sahası bulmakta zorlandığı özellikle merkezlerde yaşanan sıkışıklığın yansımaları giderek artıyor. Doğan Türk Birliği Kulübü arazi konusunda bir dönem sorunlar yaşasa da yapılan görüşmelerden sonra izinler alınarak antrenman sahası ve sosyal tesisin inşaatına başlandı. Toprak serilme işlemlerinin tamamlanmasından sonra drenaj çalışmalarına geçilecek tesiste biri büyük biri küçük iki antrenman sahası bulunacak. Kulüp eski başkanları Turgut Esendağlı ve Şinasi Konuloğlu’nun isimlerinin verileceği sahalar yanında sporcuların kullanacağı sosyal tesis bulunacak, bu alandaki salona da Cengiz Eminoğlu’nun ismi verilecek. 2022 yılı içinde kullanıma hazır hale getirilecek çağdaş tesisle Doğan Türk Birliği Kulübü ülkemizde bu kapsamda bir ilki başarmış olacak.

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22/08/2021 17:28