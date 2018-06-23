Pistte Kaza Geçiren Oğlunu, Yanan Arabanın İçinden Çekip Çıkartan Kahraman Baba

ABD’nin Virginia eyaletinde düzenlenen bir otomobil yarışı etabında, Mike Jones isimli bir sürücü, arabasının kontrolünü kaybetti. Pistin duvarlarına çarparak durabilen araç aniden alev almaya başladı, olay esnasında sağlık görevlilerinden önce araca yetişen kişi ise Jones’un babasıydı.

Mike Jones, yıllarca pist yarışı yapmış tecrübeli bir isimdi. Son yarışında ise belki de ölümüyle sonuçlanacak bir kaza geçirdi. Aracın içinde sıkışan Jones, 25 saniye boyunca alevlerle mücadele etti. Onun hayatını kurtaran kişi, sağlık görevlilerinden bile daha hızlı hareket eden cesur babası oldu.

Baba Dean Jones, üzerinde sadece bir kot pantolon ve tişört olmasına rağmen oğlunun hayatı için kendisininkini hiçe saydı. Seyirci kısmında bulunduğu pistin kenarındaki çitin üzerinden atladı, oğlunun sıkıştığı alevler içinde kalan arabaya doğru koştu, onu sapasağlam bir şekilde aracın içinden çıkarttı.

Olaya canlı şekilde tanıklı eden diğer izleyiciler, cesur babayı ve oğlunu alkışlarla ve tezahüratla karşıladı. Kahraman baba, oğlunu sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra hala tehlike arz eden aracı söndürmek için yangın ekiplerine yardıma koştu.

Bir yarış pistinde hem sporcuların hem de seyircilerin başlarına gelebilecek en kötü şey yanan bir arabadır. Bu araçlar her an şiddetli bir şekilde patlayabilir, sürücü dışında pek çok insanın hayatını tehdit edebilir. Hatta bazı durumlar yangın ekipleri araçlara yaklaşmakta bile güçlük çekerler.