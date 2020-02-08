Pistten çıkan uçak için ABD'den heyet Türkiye'ye gitti

Geçen çarşamba günü Sabiha Havalimanı'nda pistten çıkarak 30 metre yükseklikteyken düşen Hava Yollarının PC2193 sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı incelemek üzere ABD'den Sivil Havacılık Otoritesi ile Boing firması yetkililerinden oluşan bir heyet geldi. Uçak ile ilgili notlar alıp fotoğraf çeken heyet, kazada 3 parçaya bölünen uçakta imalat hatası olup olmadığını inceliyor.

Kazada 3 kişi ölmüş, 180 kişi de yaralanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatmış ve 4 savcı görevlendirmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından da olayın araştırılması için 3 müfettiş atanmıştı. Kaza Kırım ekibi, kazanın oluşumuna yönelik ön ve kesin rapora ilişkin tüm delilleri toplamış, çalışmalarını bitirmişti. Pilotlar hakkında da “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak”tan soruşturma başlatılmıştı.

Kaza haberinin ardından Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezince havalimanında kazanın nedenini araştırmak üzere oluşturulan komisyon ile birlikte konuyu araştırmak üzere ABD sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyet de Türkiye'ye geldi. ABD heyetinin incelemelerini tamamlamasının ardından, uçak parçalara ayrılarak vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırılacak.



Pegasus teknik elemanları, yöneticileri ve polislerin de bulunduğu çalışma alanında, enkazda herhangi bir yangın çıkması riskine karşın bir itfaiye aracı da hazır bekletiliyor.



Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi uzmanları ve ABD'li heyetin çalışmaları ışığında, kazaya ilişkin ön raporun yaklaşık 1 ay içinde hazırlanması bekleniyor.

Ulaştırma Bakanı enkâz alanında inceleme yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dün (7 Şubat 2020) uçak kazasının yaşandığı alana gelmiş, enkâzın bulunduğu yerde inceleme yaparak, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi almıştı. Bakan Cahit Turhan'a, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane eşlik etmiş, bakan, çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra bölgeden ayrılmıştı.

08/02/2020 10:55