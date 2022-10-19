Pixar'ın Coco filmine ilham verdiği söylenen Meksikalı kadın, 109 yaşında vefat etti

2017 yapımı Pixar animasyon filmi Coco'ya ilham verdiği söylenen Meksikalı kadın Maria Salud Ramirez Caballero, dün, 109 yaşında hayatını kaybetti.

Coco, ölen büyük büyük büyükbabasıyla tanışmak için Ölüler Diyarı'na giden Miguel adında 12 yaşındaki bir çocuğun hikayesini anlatıyor.

Filmdeki ana karakterlerden biri, Ana Ofelia Murguia tarafından seslendirilen, Miguel'in büyük büyükannesi Coco adında yaşlı bir kadın.

Aballero'nun vefatı, Meksika'nın Michoacan eyaletinin turizm bakanı Roberto Monroy tarafından duyuruldu.

TMZ'ye göre Monroy, Caballero'nun Santa Fe de la Laguna'da açıklanmayan nedenlerle hayatını kaybettiğini söyledi.

Monroy onu "yorulmak bilmeyen bir kadın ve yaşam modeli" olarak tanımladı.

Disney, Caballero'nun Coco için gerçekten de ilham kaynağı olduğunu hiçbir zaman doğrulamamasına rağmen ailesi bir Pixar ekibinin Caballero'yla buluştuğunu, fotoğraflarını çektiğini ve bir süre onunla yaşadığını iddia etmişti.

Bu habere tepkiniz:



19/10/2022 22:09