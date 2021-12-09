Piyale Paşa Caddesi’ndeki göçmenlerin problemleri Rum Meclisinde ele alındı

Larnaka’daki “Piyale Paşa” caddesi üzerinde bulunan göçmen apartmanında yaşayan kişilerin karşı karşıya bulunduğu problemlerin, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin son toplantısında ele alındığı haber verildi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, Komite Başkanı Nikos Kettiros açıklamasında, binanın 1974 öncesinde inşa edildiğini, o günden bu yana binada esaslı iyileştirme çalışmaları yapılmadığını ve binadaki yaşlı kiracıların da zor şartlar altında yaşadıklarını dile getirdi.

Kettiros, açıklamasında, Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi ile Şehir Planlama Dairesinin bunca yıldır binada yapılması gereken çalışmalar konusunda kimin sorumlu olduğunu aradıklarını sözlerine ekledi.

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09/12/2021 15:09