18 Haziran'daki 375 Bin TL’lik çekiliş ikramiye çıkana kadar yapılacak!

Piyangolar Birimi, 18 Haziran’da gerçekleştirilecek olan 375 Bin TL’lik çekilişin ikramiye çıkana kadar yapılacağını açıkladı.

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16/06/2022

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18 Haziran'daki 375 Bin TL’lik çekiliş ikramiye çıkana kadar yapılacak!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi, 18 Haziran’da gerçekleştirilecek olan 375 Bin TL’lik çekilişin ikramiye çıkana kadar yapılacağını açıkladı.

 Piyangolar Birimi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, devlet piyangosunun 375 Bin TL’lik çekilişinin, 18 Haziran gecesi, çıkana kadar yapılacağı ve bu kararın Babalar Günü vesilesiyle alındığı duyuruldu.

 -20Temmuz’a özel çekiliş 1 Milyon TL olacak

 Açıklamada ayrıca, 20 Temmuz tarihinde özel çekiliş yapılacağı, büyük ikramiyenin 1 Milyon TL olacağı ve çekilişin çıkana kadar yapılacağı kaydedildi.

16/06/2022 14:09
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TAGS: Piyangolar Birimi, 18 Haziran, bilet, çekiliş, ikramiye,
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