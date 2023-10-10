Piyangolar Biriminde Meme Kanseri Farkındalığı

1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında Meme kanserini iki kez yenen İnci Avcı'nın da katıldığı farkındalık toplantısı düzenledi.

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri tüm dünyada her yıl milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine yol açmaktadır. 1-31 Ekim tarihleri tüm dünyada Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak belirlenmiştir. Ekim ayı boyunca meme kanserinde erken teşhisin, elle muayene ve mamografinin önemi vurgulanarak tüm insanların bilinçlenmesi ve farkında olması amaçlanmaktadır. Bunun için tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli kurum ve kişiler aracılığıyla konu ile ilgili eğitimler, konferanslar, toplantılar ve bilgi içerikli yayınlar düzenlenmekte farkındalık oluşturma adına çeşitli çalışmalar devam ediyor.

Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp, Farkındalık ziyareti için Pervin Yemen ve İnci Avcı'ya teşekkür etti. Sunalp yaptığı açıklamada, kanserin toplumda çok sık oranda görülen bir hastalık olduğunu ve her 8 kadından birine meme kanseri teşhisi konulduğunu söyledi. Farkındalık ziyareti için birimimizi ziyaret eden Pervin Yemen , İnci Avcı'ya ve tüm personele teşekkür etti.