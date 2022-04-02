Piyangoyu kazanınca soyduğu kişilere ödeme yaptı

Şaşırtıcı olay Arjantin’de yaşandı. Hırsızlık suçundan tam yedi kez hüküm giymiş olan Marcelo Paredes, Arjantin’de düzenlenen Quini 6 piyangosundan yaklaşık 12,5 milyon TL (850 bin Dolar) kazanınca soygunculuğa “tövbe etti.”

37 yaşındaki suç makinesi, Arjantin piyangosunda son 15 yıldır seçtiği aynı altı sayıyı (3, 9, 12, 17, 21 ve 31) oynadı. Piyangoyu kazandığı kesinleştikten sonra yerel polis karakolunu ziyaret eden Paredes, suç yaşamına son vereceğini söyledi.

“ARZU ETTİĞİM HAYATA SAHİBİM”

Arjantinli La Jornada gazetesinde yer alan habere göre, Paredes, şaşkınlıkla gülen bir grup polise “Artık hırsızlık yapmayacağım” diye söz verdi.

“Yufka yürekli hırsız”, polislere, yeni edindiği yasal zenginliklerin, hiçbir suç işlemeden her zaman arzu ettiği hayata sahip olmasını sağlayacağını söyledi.

Soyduğu insanlara borcunu ödemeye ve bir daha hırsızlık yapmamaya söz veren Paredes, mağdurlarından ikisini buldu ve onlardan çaldığı paranın iki katını geri ödedi.

Hırsızlık için sık sık turistleri hedef alan Paredes’in, 2017’de Puerto Madryn’de birden fazla eve giren bir çetenin parçası olduğu söyleniyordu. En son Kasım 2021’de bir kontrol noktasından kaçtığı için durdurulduktan sonra polisle tartıştığı için tutuklanmıştı.

Piyango konusunda tutkulu olan Paredes, çaldığı parayı kumara yatırdıktan sonra her seferinde kendini iflas etmiş olarak buluyordu.

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02/04/2022 15:21