Piyanist kurye Muharrem Can İncir, bu kez sahnede çaldı

Motosikletli kuryelik yapan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muharrem Can İncir’in sipariş götürdüğü otelde gördüğü piyanoyu çaldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hiçbir eğitim almadan kendi kendine piyano çalmayı öğrenen İncir’in, Mozart’ın en bilinen eserlerinden ‘Türk Marşı’nı çalması kısa sürede gündem oldu.

Piyanist kurye Muharrem Can İncir’in performansını izleyen müzisyenler destek ve tebrik mesajları yolladı. Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay da İncir’e destek veren isimler arasına katıldı.

“ÇOK MUTLU OLDUM”

İncir’i kendi konserine davet eden Gülsin Onay, Instagram hesabından piyano başında beraber çekildikleri bir fotoğrafı “Sevgili Can İncir davetim üzerine konserime geldi ve öncesinde biraz çalıştık, yarın da devam edeceğiz. Çok mutlu oldum, başarılar diliyorum yetenekli ve hevesli gencimize” notuyla paylaştı.

İLK KEZ İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKTI

Grand Pera Emek Sahnesi’nde dün akşam gerçekleşen konser sonunda Gülsin Onay, Muharrem Can İncir’i sahneye davet etti. İlk kez kalabalık bir izleyici karşısına çıkan Can İncir, piyanoyla Yiruma’nın ‘River Flows in You’ adlı eserini çaldı.

Gülsin Onay ve izleyicilerden büyük alkış alan Muharrem Can İncir, “Gülsin Hanım sağ olsun sahneye çıkardı, piyano çaldırdı. Diğer yetenekli arkadaşlarımıza da çaldırdı, onlar da gerçekten çok güzel piyano çalıyor. Piyanoya Deniz Can adlı bir arkadaşım sayesinde başladım. Org almamı önerdi. Org aldım, orgla beraber hiçbir eğitim almadan, nota bilgisi olmadan kendimi bu raddeye taşıdım” dedi. (DHA)

