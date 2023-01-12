Piyanist kurye Muharrem Can İncir'e ünlülerden destek

Özel bir şirkette kurye olarak çalışan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muharrem Can İncir​, son günlerin en çok konuşulan ve merak edilen ismi oldu. Sipariş götürdüğü otelde, lobideki piyanoyu görünce Mozart’ın ünlü ‘Türk Marşı’nı çalan İncir, otel müşterileri tarafından kayıt altına alındı. Sosyal medyaya düşen görüntüler milyonlarca kişiye ulaştı.

"İNTERNETTEN ÇALMAYI ÖĞRENDİM"

Öte yandan Muharrem Can İncir piyanoya nasıl başladığını “Piyanoya 14 yaşındayken bir arkadaşımın vesilesiyle başladım. Ona çok teşekkür ederim. Beni ilk keşfeden kendisiydi. Onunla beraber YouTube’dan videolar izleyerek öğrendiğim piyanoyu bu hale getirdim. 8. sınıfa giderken annemin telefonundan çalıyordum. Annem bunu gördü ve bana org aldı. İnternetten 100 liraya org aldık. Kendi kendime internetten çalmayı öğrendim. 1 sene org çaldım sonra annem benim için kredi çekti ve piyano aldık. Kendimi geliştirdim" diyerek anlattı.

PİYANİST OLMAK İSTİYOR

İncir, sözlerine "Piyanist olmak bir hayal ama çok isterim. Videodan sonra yardım etmek isteyenler oldu, herkese teşekkür ederim. En büyük hayalim iyi bir insan olmak, piyanist olmak, güzel yerlere gelmek. Sosyal medyadaki yorumları okuyunca gözlerim doldu. Orada toplam 3 kez piyano çaldım, ilk seferinde 28 bin izlenmişti. İkinci kez gittiğimde kendileri çalmamı istedi" diye devam etti.

Piyanist kurye Muharrem Can İncir'in performansını izleyen ünlü isimlerden de genç yeteneğe tebrik ve destek yağdı.

FAZIL SAY

Ünlü piyanist Fazıl Say kendi sosyal medya hesabından genç kuryenin performansını paylaştı ve o paylaşımda büyük harflerle ‘Bravo’ yazarak destek verdi.

GÜLSİN ONAY

Gülsin Onay yapılan bir paylaşıma yorum olarak, “Bu yetenekli genç beni bulursa memnuniyetle ders veririm. Müzik herkes için, sadece konservatuvar öğrencileri için değil. Mozart tüm kalplerde güzellik yaşatır” yazdı.

Onay, daha sonra Muharrem Can İncir’e sosyal medya üzerinden ulaştığını belirterek “Kendisine Instagram’dan mesaj yazarak ulaştım, hem perşembe akşamı konserime hem evime ders vermek için davet ettim. Çok mutlu oldu ve geleceğini söyledi. Mesaj ile bildirecek ne zaman geleceğini" dedi.

BERNA LAÇİN

ünlü oyuncu, "Kendi kendine öğrenmiş olması inanılır gibi değil. Elbette Gülsin Onay bilir. Biz de destek için kendisine ulaşmak istedik. Gülsin Hanım ile bir araya gelmesi büyük şans olur bu genç için" mesajını paylaştı.

BURÇİN BÜKE

Piyanist Burçin Büke de kendisinin genç yeteneğe ders vermesi konusundaki yorumlara "Elimden ne gelirse..." yanıtını vererek; İncir'e desteğini esirgemeyeceğini belirtti.

GÜLBEN ERGEN

Şarkıcı Gülben Ergen ise İncir'in videosunu "Kimin ne cevherler taşıdığını, ne değerli, ne muhteşem vasıflar sahibi olduğunu bilmek mümkün mü? Kapına gelip hizmet veren kurye kardeşimize bakın. Verdiğiniz, vereceğiniz, vermeyi hesap edip belki de vazgeçtiğiniz bahşiş ya da içten bir güler yüzle 'Teşekkürler' demeyi bile ikram edemediğiniz anları düşünün. Kimse göründüğü elbisenin altında neler gizli bilemez. Dünya markalarını üzerine giyince adam oldum zannedenlerle dolu dünyamız. Vasıf giydiğinde değil, içeride saklı. İnci gibi… Elmas gibi… Teşekkürler bu paylaşım için. Değerli kurye kardeşimizin asıl mesleğini yapabilmesi için maddi manevi her türlü desteğe hazırım. Adresini, telefonunu bulan yazsın bana. Piyanosunu çalmak istiyorsa, yaşamında ideali bu yöndeyse, yıllardır birlikte omuz omuza yürüdüğüm tüm müzisyen arkadaşlarım, dostlarım, yol arkadaşlarım adına ona destek olmak isterim" notuyla paylaştı.

NİLGÜN BELGÜN

Oyuncu Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaşarak “İçim üzüldü, gözlerim doldu. Hayat işte, hayaller ve gerçekler… Çocuk parası olmadığı için piyano dersi alamamış kendi kendine çalmayı öğrenmiş. Tam bir yetenek” notunu düştü.

CEM ADRİAN

Şarkıcı Cem Adrian da sosyal medya hesabından genç yeteneği paylaştı.

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12/01/2023 18:17