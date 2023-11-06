Piyanist Onay '3. Gülsin Onay Piyano Festivali' kapsamında yarın konser verecek

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, adına düzenlenen “3. Gülsin Onay Piyano Festivali”nin kapanış resitalini sunacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Onay, DAÜ ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD) iş birliğinde devlet sanatçısı usta piyanist Ayşegül Sarıca anısına 3-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festivalin kapanışında yarın saat 20.00'de DAÜ Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde resital sunacak.

DAÜ'den yapılan açıklamada, festival kapsamında Rauf Kasımov tarafından açık ders sunumu yapıldığı, piyano atölyeleri ve konserler düzenlendiği, çalıştay gerçekleştirildiği ifade edildi.