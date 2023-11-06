Piyanist Onay '3. Gülsin Onay Piyano Festivali' kapsamında yarın konser verecek

ads ads ads ads
06/11/2023

ads
Piyanist Onay '3. Gülsin Onay Piyano Festivali' kapsamında yarın konser verecek

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, adına düzenlenen “3. Gülsin Onay Piyano Festivali”nin kapanış resitalini sunacak.  

Doğu Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Onay,  DAÜ ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD) iş birliğinde devlet sanatçısı usta piyanist Ayşegül Sarıca anısına 3-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festivalin kapanışında  yarın saat 20.00'de  DAÜ Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde resital sunacak.

DAÜ'den yapılan açıklamada,  festival kapsamında Rauf Kasımov tarafından açık ders sunumu yapıldığı, piyano atölyeleri ve konserler düzenlendiği, çalıştay gerçekleştirildiği ifade edildi.

06/11/2023 17:29
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Piyanist Onay ’3. Gülsin Onay Piyano Festivali’ kapsamında yarın konser verecek
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.