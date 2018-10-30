Piyanist Rüya Taner Fas'ın Başkenti Rabat'ta Resital Verecek



Resital, yarın saat 20.00’de Kütüphane Salonunda yer alacak.

Rüya Taner, Rabat' ta ayrıca, 1-8 Kasım arasında 13.’cüsü düzenlenecek " Prenses LALLA MERYEM Uluslararası Piyano Yarışmasında " birçok ülkenin ünlü piyanistlerinden oluşan jüriye Türkiye'yi temsilen katılacak.

Bir hafta sürecek yarışmada bu yıl ilk kez katılmakta olan Türkiye yanında Fransa, İtalya, Macaristan, Portekiz, Romanya, Brezilya ve Morocco'dan ünlü piyanistler ülkelerini temsilen görev alacak.

Fas / Rabat'ta düzenlenen bu yarışmaya her yıl en az 30 ülkeden 100 üzerinde ( Genç Piyanist kategorisinde 10-25 yaş arası ve Virtüoz kategorisinde 32 yaşa kadar ) piyanistler katılıyor.