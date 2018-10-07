Piyanist Sadak’ın resitali yarın akşam Bellapaıs Manastırı’nda

Piyanist Gülseren Sadak, yarın akşam 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde Bellapais Manastırı’nda resital verecek.

Gülseren Sadak saat 20.30’da başlayacak resitalinde; Chopin’in Noktrün, Polonez, Mazurka, İmpromtu ve Fantazi İmromptu, Liszt’in Funerailles ve Rachmaninov’un Prelüd No. 5 ve No. 12 adlı eserlerini seslendirecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde, Telsim Vodafone ana sponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens ve Kybele Turizm’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Ayrıca Telsim Vodafone bu yılki festivalin iletişim sponsorluğunu da üstleniyor.

Konserlerin tümünün başlama saati 20:30.

Bilet satış noktaları: Tüm Deniz Plaza’lar ve Deniz Shop’lar, Bellapais Bilet Ofisi, Dome Hotel ve konser girişi.

Festivalde yer alacak diğer konserler şöyle:

“10 Ekim Bellapais Salman & Korad Duo (Tolga Salman, bandoneon & Kağan Korad, gitar)

12 Ekim Bellapais Shakespeare & Music Sahne Gösterisi (Ayşe Lebriz Berkem, performans – Linet Şaul, soprano – Diego Leveric, Rönesans Lute – Bülent Oral, viola da gamba)

16 ve 17 Ekim Bellapais KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası & Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Birleşik Konseri (Şef: Ali Hoca / Solist: Alexander Markov, keman)

19 Ekim Bellapais Alexander Markov (From Baroque to Paganini and Beyond) Yuliya Starastsenkava (piyano)

23 Ekim Bellapais Vassia Alati (soprano) & Çağıl Cansu Şanlıdağ (piano)

26 Ekim Bellapais Mihriban Aviral & Latin Jazz Ensemble

30 Ekim Bellapais Nurdan Küçükekmekçi (soprano) & Ayhan Uştuk (tenor), Esra Poyrazoğlu Alpan (piyano)

2 Kasım Bellapais Tanini Trio (Burçin Büke, piano – Tahir Aydoğdu, kanun – Bilgin Canaz, ney)

9 Kasım Bellapais The Beatles Night (LBO / Oskay Hoca / Alper Cengiz)

13 Kasım Bellapais Arman Ratip (piano) & Nick Steinhaus (alto-sax)

16 Kasım Bellapais (Kapanış Konseri) 3 Basses Konseri (Zafer Erdaş – Tuncay Kurtoğlu – Teyfik Rodos), Tulio Gagliardo (piyano)”

TAK