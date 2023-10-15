Piyasa değeri 1 milyon Euro’nun üzerinde          

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15/10/2023

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Piyasa değeri 1 milyon Euro’nun üzerinde          

Limasol’un Mutluyaka köyünde 8 kilo kokain ve bir kiloya yakın hintkeneviri ele geçirildi.

Alithia’nın haberine göre, Rum polisinin Cuma gecesi gerçekleştirdiği operasyon sonucu ele geçirdiği uyuşturucu ile bağlantısı olan 34 ve 35 yaşlarındaki iki kişi, uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı.

Gazete iki kişinin, kokaini 100’er gramlık küçük paketlere yerleştirirken suçüstü yakalandığına, operasyonda ele geçirilen kokainin piyasa değerinin bir milyon Euro’nun üzerinde olduğuna dikkat çekti.

 

15/10/2023 13:56
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TAGS: Piyasa değeri 1 milyon Euro’nun üzerinde          
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