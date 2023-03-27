Piyasa değeri en yüksek 10 milli futbolcu

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27/03/2023

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Piyasa değeri en yüksek 10 milli futbolcu

Türkiye  A Milli Futbol Takımında forma giyen futbolculardan piyasa değeri en yüksek olanları derledik. İşte değeri en yüksek 10 milli futbolcu...

10) Kerem Aktürkoğlu - 13 milyon euro

Galatasaray

9) Altay Bayındır - 13 milyon euro

Fenerbahçe

8) Çağlar Söyüncü - 15 milyon euro

Leicester City

7) Ferdi Kadıoğlu - 15 milyon euro

Fenerbahçe

6) Cengiz Ünder - 17 milyon euro

Marsilya

5) Salih Özcan - 17 milyon euro

Borussia Dortmund

4) Merih Demiral - 25 milyon euro

Atalanta

3) Enes Ünal - 25 milyon euro

Getafe

2) Orkun Kökçü - 30 milyon euro

Feyenoord

1)Hakan Çalhanoğlu - 30 milyon euro

Inter

27/03/2023 09:08
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TAGS: türkiye, milli futbolcu
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