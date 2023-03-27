Piyasa değeri en yüksek 10 milli futbolcu
27/03/2023
Türkiye A Milli Futbol Takımında forma giyen futbolculardan piyasa değeri en yüksek olanları derledik. İşte değeri en yüksek 10 milli futbolcu...
10) Kerem Aktürkoğlu - 13 milyon euro
Galatasaray
9) Altay Bayındır - 13 milyon euro
Fenerbahçe
8) Çağlar Söyüncü - 15 milyon euro
Leicester City
7) Ferdi Kadıoğlu - 15 milyon euro
Fenerbahçe
6) Cengiz Ünder - 17 milyon euro
Marsilya
5) Salih Özcan - 17 milyon euro
Borussia Dortmund
4) Merih Demiral - 25 milyon euro
Atalanta
3) Enes Ünal - 25 milyon euro
Getafe
2) Orkun Kökçü - 30 milyon euro
Feyenoord
1)Hakan Çalhanoğlu - 30 milyon euro
Inter