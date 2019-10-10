Piyasada grip aşısı yok!

Sağlık eski bakanı Filiz Besim, grip aşılarıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'na uyarı yaparak eylülün ikinci haftasına gelmemize rağmen piyasada grip aşısı olmadığını, risk grubundakilerin aşılanmassa toplumun gripten kırılacağına dikkat çekti

Filiz Besim'in açıklaması şöyle:

Sağlık Bakanlığı'na SORUYORUM ve UYARIYORUM...

Grip aşıları normalde Eylül'ün 2. haftası yapılmaya başlaması gerekirdi. Henüz piyasada aşı yok.

Daha da düşündürücü olanın Sağlık Bakanlığı henüz hiç aşı siparişi vermedi. Yani bu yıl Sağlık Bakanlığı yaşlı, hasta ve riskli gruplarını aşılandırmayı düşünmüyor mu?

TC Sağlık Bakanlığı bu yıl tüm risk gruplarını ücretsiz aşılama kararı aldı.

Eğer bizim Sağlık Bakanlığımız risk grubundaki hastalarımızı aşılandırmayı programına almamışsa bilelim ki bu yıl toplum ve hepimiz gripten kırılacağız. Yoğun bakımlar dolup taşacak ve maalesef birçok risk grubundaki hastamızı kaybetme riski ile karşı karşıya kalacağız.

Umarım yanılırım ama uyarmak bizim görevimizdir.

10/10/2019 08:34