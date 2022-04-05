Piyasada yine tüp gaz krizi

Her ay olduğu gibi bu ay da yine tüp gaz krizi patlak verdi. Fiyat ayarlaması öncesi piyasaya tüp gaz vermeyen tedarikçiler vatandaşın zor durumda kalmasına neden oluyor.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi'nin elde ettiği bilgilere göre tüp gaz üretimi durdu, zararına satış yapmak istemeyen tedarikçi piyasaya tüp gaz vermezken, marketler tüp gaz satışlarını durdurdu.

Tüp gaz fiyatlarının yeniden belirlenmesinin ardından satışların başlayacağı öğrenildi.

Elde edilen bilgiye göre 30-50 TL arası zam bekleniyor

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05/04/2022 13:03