Piyasalar ABD Enflasyon Verisine Odaklandı

Küresel piyasalarda, ABD’nin ticari tarifelerinin yarattığı belirsizliklerle dalgalı bir seyir izlenirken, yatırımcılar yeni haftada açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşlarını derinleştiren yeni tarifeleri, küresel ticaretin sekteye uğrayabileceği endişelerini artırıyor. Özellikle ABD’nin Kanada, Meksika ve Çin’e yönelik ek gümrük vergileri, piyasalarda risk algısını yükseltti.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi konusunda acele etmeyeceklerini belirtirken, ABD’de açıklanan son istihdam verileri beklentilerin altında kaldı. ABD’nin dış ticaret açığı ise ocak ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yatırımcılar, ABD enflasyon verisinin piyasalara yön vermesini beklerken, Fed’in yılın ilk yarısında faiz indirimi yapabileceği beklentisi güçleniyor.