Piyasalar günler sonra yükseldi

Geçen haftadan beri düşüş eğiliminde olan kripto para piyasaları günler sonra değer kazandı.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 2 yükselerek 1.07 trilyon dolara çıktı.

Saat 9.50 itibariyle Bitcoin'deki yükseliş ise yüzde 1.5 oldu. BTC'nin fiyatı 21 bin 359 dolara geldi.

Ethereum ise yüzde 4 yükseliş gösterdi. ETH'nin fiyatı bin 938 dolara çıktı.

Ripple ve Dogecoin de yükseldi. XRP'nin fiyatı yüzde 2.8 artarak 34.4 olurken, DOGE binde 4 yükselişle 6.7 centte kaldı.

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24/08/2022 13:12