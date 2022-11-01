Piyasalar takipte! Fed'in faiz kararı ne olacak? İşte son detaylar...

Bu hafta Fed, yaklaşık 40 yıldır hala en yüksek hızıyla devam eden enflasyonla mücadele için art arda 6. kez faiz oranlarını artıracak. Bugün başlayıp yarın tamamlanacak toplantıdan 75 baz puan faiz artırım kararının çıkmasına kesin gözüyle bakılırken piyasaların beklentisi ise bundan sonrasında sıkılaşmanın yavaşlayacağı şeklinde...

Fed, yaklaşmakta olan politika toplantısı öncesinde art arda 3 0.75 puanlık artış da dahil olmak üzere, kısa vadeli gösterge faiz oranını Mart ayından bu yana 3 puan artırdı. Fed'in yarınki kararının da yine 75 baz puanlık artırım olması bekleniyor.

Beklenen bir sonraki faiz artırımı, ana faiz oranındaki başka bir artışa tekabül edecek ve ABD'de birçok tüketici kredisi türü için finansman maliyetlerini yükseltecek.

ABD'de önümüzdeki dönem kimi ekonomistler resesyon bekliyor. Piyasalarsa sıkılaştırmada beklenen bir yavaşlamayı odak noktasına aldı.

S&P Global, "2 Kasım toplantısı sonrası patikaya ilişkin göstergeler yakından takip edilecek olup, enflasyon görünümündeki değişikliklere bağlı olarak faiz artırımlarının hızının yavaşlamasını bekliyoruz." notunu geçti.

JPMorgan stratejisti Marco Kolanovic, "Eğer tahminimiz doğru ise, son 40 yılın en senkronize ve agresif küresel sıkılaştırma döngüsü gelecek yılın başlarında sona erecek" dedi.

JPMorgan'ın global piyasalar baş stratejisti olan Kolanovic küresel sıkılaştırma döngüsünün 2023 ilk çeyrekte sona ereceği iyimserliğini artırdığını vurguladı.

Kolanovic ve ekibinin kaleme aldığı JP Morgan raporunda Fed'in Aralık ayında 50 baz puan artırım yapacağını ve 2023 ilk çeyrekte 25 baz puanlık bir artırım daha yaptıktan sonra faiz artırımlarını durduracağı öngördü.

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01/11/2022 09:06