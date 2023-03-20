Piyasalara dolar akıttılar! Fed dahil 6 büyük merkez bankasından likidite adımı

Fed öncülüğündeki 6 büyük merkez bankası, küresel finans piyasalarına güven vermek, finansal istikrarı sağlamak için ABD doları akışını artırma kararı aldı.

DOLAR ENDEKSİ PARA BİRİMLERİ DEVREDE

Alınan karar ile Fed, Euro Bölgesi, Kanada, İngiltere, Japonya ve İsviçre'deki bankaların dolar ihtiyaçlarının karşılanması için her gün swap ihaleleri düzenleyecek.

BUGÜN BAŞLIYOR

Fed, swap ihaleleri yoluyla dolar likiditesi sağlamaya bugün başlayacak. Günlük ihaleler Nisan ayı sonuna kadar devam edecek.

Fed yaptığı açıklamada, "Düzenlenecek swap ihaleleri ile global fonlama piyasalarındaki gerilimin hafifletilmesi için önemli bir likidite desteği sağlanacak, bu şekilde gerilimlerin hane halkları ve işletlemeleri kredi arzı üzerindeki etkisinin azaltılmasına yardım edilecek" denildi.

KRİZ Mİ VAR?

Merkez bankaları swap hatları şu ana kadar bir kriz işaretini çok az gösterdi. Yabancı merkez bankalarının Fed ile yaptıkları swap operasyonlarının toplamı 15 Mart itibariyle 742 milyar dolar oldu.

Pandeminin başında 446 milyar dolar olan rakam, 2008 global finansal krizinde 583 milyar dolara kadar çıkmıştı.

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20/03/2023 08:57