Piyasalarda ‘karar haftası’!

Yeni haftada piyasalar için gözler Merkez Bankası’na çevrildi. Yılın 8. toplantısından çıkacak karar önemle takip edilecek. Yurt dışında ise Fed’in geçen ay gerçekleşen toplantısına ait tutanaklar bu haftanın yoğun veri gündeminde yer alıyor. Euro Bölgesinde de önemli veriler takip edilecek… İşte piyasaların bu haftaki gündem başlıkları…

Yeni hafta piyasalarda yoğun veri takibiyle geçecek. Finans dünyasının gündeminde yurt içinde ve yurt dışında önemli kararlar, veriler ve açıklamalar yer alıyor. Haftanın en önemli başlığı ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Ağustos ayı Para Politikası Kurulu toplantısı olarak öne çıkıyor.

PİYASALAR FAİZ KARARINI BEKLİYOR

Merkez Bankası toplantısı Perşembe günü gerçekleşecek. Piyasalar saat 14:00’te açıklanacak kararı bekliyor.

Merkez Bankası bu yılki 7 toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi. Türkiye’de politika faizi olan 1 hafta vadeli repo faizi oranı yüzde 14 seviyesinde bulunuyor.

FED’DE SON DURUM NE?

Öte yandan bu hafta, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkez bankası Federal Reserve’in (Fed) 27-28 Temmuz’da gerçekleşen Federal Açık Piyasalar Komitesi (FOMC) toplantısına ait tutanaklar paylaşılacak. Fed’in 75 baz puan faiz artırdığı toplantının tutanakları, sıkılaştırma politikası çerçevesinde bundan sonraki adımlar açısından önem taşıyor. Bankanın daha önceki açıklamalarına göre, Eylül ayından itibaren bilanço küçültmeyi hızlandırması planlanıyor.

AVRUPA’DA BÜYÜME VE ENFLASYON VERİLERİ

Küresel piyasaların bir diğer önemli gündem maddesi olarak Avrupa tarafından gelecek veriler bekleniyor. Euro Bölgesi Temmuz ayı enflasyon oranı Perşembe günü açıklanacak. Geçen ay enflasyon yıllık 8,9’a çıkarak rekor kırmıştı.

Euro Bölgesi’nde ikinci çeyrek büyüme verisi Çarşamba günü açıklanacak. Ukrayna’daki savaş ve beraberinde Rusya ile girilen karşılıklı yaptırımlar bakımından 2. çeyreğin karnesi önemli. Açıklanan son verilere göre, 29 Temmuz’da Euro Bölgesi ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0,7 büyüdüğü tahmin edilmişti. Rusya ekonomisi bu çeyrekte yüzde 3,5 ve ABD ekonomisi yüzde 0,9 daraldı.

Bunların yanında yurt içinde bugün saat 10:00’da açıklanacak Haziran ayı bütçe dengesi ve yarın açıklanacak Temmuz ayı konut satışları ile Haziran ayı konut fiyat endeksi verileri yine piyasanın takip ettiği önemli başlıklardan olacak.

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15/08/2022 09:22