Piyasalarda kritik gün: Dolar ve euro düşüşle açıldı

Dolar ve Euro, ticari kredi düzenlemesi sonrası, haftaya sert düşüşle başlıyor. Döviz kurları ilk işlemlerde yüzde 4'ün üzerinde düşüşler yaşandı. Dolar/TL 16.09 ve Euro/TL 17.02 seviyelerine kadar geriledi.

BDDK tarafından cuma günü yayımlanan kurul kararına göre 15 milyon lira karşılığı, yani yaklaşık 908 bin dolar yabancı para nakit varlığı bulunan şirketler, aktifleri veya yıllık satış gelirlerinin yüzde 10'undan fazla yabancı para nakit varlığı tutuyorlarsa TL cinsi nakdi ticari kredi kullanamayacak.

Cuma akşamı açıklanan kararın ardından dolar/TL Türkiye piyasaları kapanmışken bankalararası piyasada düşük hacimli işlemlerde 17.36 lira seviyelerinden hızla 16.40 lira seviyelerine kadar geriledi.

Kur pazartesi ilk işlemlerde 16.09 ve Euro/TL 17.02 seviyelerine kadar düştü. Dolar ardından 16.30 ve Euro 17.25 seviyelerine geldi. Günün ilerleyen saatlerinde kurda oynaklığın artması muhtemel.

Dolarda düşüş kalıcı olur mu?

Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Tuncay Turşucu, Dolar/TL’nin 16.90 seviyesindeki 22 günlük ortalamasının altında kalması durumunda 15.95 seviyelerindeki 50-günlük ortalamaya doğru düşüş görülebileceğini söyledi. Kurun bu seviyelerde kalıcı olamayabileceğine işaret eden Turşucu, tekrar yukarı tepkilerin gelebileceğini kaydetti. Turşucu, "Dolar/TL kuru 16.90 seviyesindeki ortalama altına inerse bir süre 15.95 ile 16.90 arasında yatay dalgalanmalar görebiliriz" dedi.

Kararların etkileri merak ediliyor

Tuncay Turşucu, BDDK kararınının etkilerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: İlk bakışta, ticari kredilerde bir yavaşlamaya neden olabilir. Bu durum Banka hisselerini olumsuz etkileyebilir. Diğer yandan Şirketlerin vadelerini kısaltmasına neden olabilir. Yine bu durum üretimin azalmasına neden olabilir. Ancak genel sanayi için toplamda ne kadar üretime etki eder yorum yapmak zor. Üretim genel olarak belirgin şekilde azalırsa, ekonomide istenen soğuma oluşur ve enflasyon düşebilir. Ancak bunun faturası olarak işsizlik artabilir. Şirketlerin kar beklentileri törpülenebilir ve Borsa da bu ilk başta olumsuz fiyatlanabilir. Borsa’da Şirketler ayrışacaktır. Bu ayrışmalar analizler ile tespit edilecektir. Döviz varlığını satan veya azaltan şirketler, kur risklerini dengelemek için TCMB ile VIOP işlemlerini artırabilir.

Bu arada Bloomberg'e konuşan konuya yakın bir kaynağa göre 15 milyon liradan fazla döviz bulunduran, bağımsız denetime tabi firma sayısı yaklaşık 10 bin civarında.

Borsada satış baskısı bekleniyor

BDDK kararı belirsizlik yaratırken, BIST30 VIOP kontratı akşam seansında yüzde 3 e yakın değer kaybetti. BIST 100'ün haftaya satış baskılı başlaması bekeniyor. Hafta boyunca dalgalı bir görünüm yaşanabileceğini kaydeden analistler, ancak BDDK kararının kalıcı ve trend değişikliği yaratmasını beklemiyor.



A1 Capital'in BIST 100 değerlendirmesi şöyle: Önceki hafta tepki hareketlerinin geldiği nokta olan 2469 ile 50 günlük ortalamanın geçtiği yer olan 2460 bandını haftalık bazda ilk önemli destek noktaları olarak takip edeceğiz. Bu bandın üzerinde kalındığı sürece endekste yükseliş trendinin devamını bekliyor olacağız. Yükseliş hareketlerinin ivme kazanabilmesi için ise geçtiğimiz hafta satışların geldiği seviye olan 2588’in üzerinde kapanış gerçekleşmeli.

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27/06/2022 09:24