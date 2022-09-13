Piyasaların dikkatle izlediği ABD Ağustos ayı enflasyonu belli oldu
ABD Ağustos ayı enflasyonu geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 oldu. Veri ile ülkede enflasyon üst üste iki aydır düşüşe işaret etti.
13/09/2022
ABD’de enflasyon tahmin edilene uygun şekilde geriledi. ABD’de Temmuz ayı enflasyonu yıllık bazda 8,3 olarak gerçekleşti.
Piyasaların dikkatle takip ettiği veri için Temmuz'daki yıllık yüzde 8,5 oranından Ağustos'ta yüzde 8,1'e düşmesi bekleniyordu.
Enflasyondaki artış oranı aylık bazda yüzde 0,1 oldu. Verilere göre, ABD benzin fiyatları Haziran ayında galon başına 5 doların üzerindeki ortalama rekor seviyeden düştü.
Gıda ve enerji bileşenleri hariç tutulduğunda, ABD enflasyonu Temmuz ayındaki yüzde 0,3'lük artışın ardından Ağustos'ta yüzde 0,6 arttı. Yıllık çekirdek TÜFE, Temmuz ayında yüzde 5,9 yükseldikten sonra Ağustos ayında yüzde 6,3 oldu.