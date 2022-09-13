Piyasaların gözü ABD enflasyonunda

Piyasaların gözü kulağı bugün ABD enflasyon verisinde olacak.



ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) bu ay gerilemeye başlaması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek aydan itibaren para politikası adımlarını daha küçük boyutlarda atması için alan tanıması beklenirken, verilerdeki olası sürprizlerin piyasalarda oynaklığı artıracağı öngörülüyor.



Dün, New York Fed'in açıkladığı raporda Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin ağustosta gerilemeye devam ettiği bildirildi.



Bankanın ağustos Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 5,7 ile Ekim 2021'den bu yana, gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 2,8 ile yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Enflasyon beklentilerine ilişkin olumlu haber akışı Fed'in şahin duruşunu yumuşatacağına ilişkin beklentileri güçlendirirken, riskli varlıklara olan talebi artırdı.

FAİZDE 75 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENİYOR



Para piyasalarında Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda yüzde 88 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, ekim toplantısı için beklentiler 25 baz puanda yoğunlaşıyor.

Tahvil piyasalarında enflasyon verileri öncesi yatay bir seyir öne çıkarken, dolar endeksi dün düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıdı.



Dolar endeksindeki gevşeme emtia fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. Dün, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 artışla 93,8 dolara ve bakırın libresi yüzde 0,9 değer kazancıyla 3,64 dolara çıktı.

ENFLASYON 41 YILIN ZİRVESİNE ÇIKMIŞTI



ABD'de haziran ayında yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon temmuz ayında hız kesti. Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 8,5'e geriledi.

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13/09/2022 11:13