Pizza yanında 1 doz Pfizer

Yeni Zelanda’da hükümet yüzde 90’lık aşı hedefine ulaşabilmek için fast food şirketleriyle görüşmeye başladı. Restoran devlerinin şubelerinde yemek sırası bekleyenlere aşı uygulanacak.

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Yeni Zelandalılar fast food düzeltmesiyle COVID-19 aşılama hızını arttırmayı amaçlıyor.

Hükümet, müşteriler siparişlerini alabilmek için sırada beklerken aşıları uygulama konosunda KFC, Pizza Hut ve Taco Bell ile görüşüyor

Başbakan yardımcısı Grant Robertson "Sadece insanların bulunduğu yere ulaşmak istiyoruz" dedi.

Yeni Zelanda fast food tutkunu

Yeni Zelanda, fast food zincirlerinin en sevdiği ülkelerden.

Ülke dünyadaki KFC ve McDonald's satış noktalarının kişi başına en yüksek dağılımından birine sahip.

Auckland’da pandemi kısıtlamaları kaldırıldığında insanlar fast food zincirlerine akın etti.

Aşı vurulduktan sonra 20 dakika beklenmesi gereği konusunda hükümet neler yapılabileceğini tartışıyor.

Hükümet fast food zincirlerinin yanısıra insanların sıklıkla gittikleri yerlerle ilgili de değerlendirmeler yapıyor.

Hükümetten aşıda da öncü olma çağrısı

Başbakan Jacinda Ardern, son 18 ay içinde Yeni Zelanda'nın dünyadaki en düşük hastaneye yatış ve ölüm oranlarına sahip olduğunu ve neredeyse diğer tüm ülkelerden daha az kısıtlamalarla süreci yürüttüğünü vurguladı.

Ardern, ülkeyi aşılama oranlarında da öncülük etmeye çağırdı.

Şimdiye kadar, Yeni Zelanda'da aşıya uygun nüfusun yüzde 72'si tek doz aşılandı.

Uygun nüfusun yüzde 38'inden biraz fazlası tam olarak aşılandı.

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24/09/2021 11:04