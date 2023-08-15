61. Mehmetçik Üzüm festivali programında yer alan sportif faaliyetlerin dördüncüsü olan Plaj Güreş müsabakaları yapıldı. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Bafra Halk plajında gerçekleştirilen Plaj Güreş müsabakalarında üç kategoride birinciler belli oldu. Güreş Federasyonu katkıları ile düzenlenen Plaj Güreş müsabakalarını Mehmetçik Büyükkonuk Belediye başkanı Dr Fatma Çimen Tuğlu, Güreş Federasyon başkanı Mehmet Öznacar, eski başkan Hüseyin Kavaz da izledi. Güreş Federasyonu katkıları ile düzenlenen Plaj Güreş müsabakaları A ve B olmak üzer iki minderde, Yıldızlar A, Yıldızlar B, büyükler olmak üzere 3 kategoride yapıldı. Plaj Güreş müsabakalarına 83 güreşçinin katıldığı aralarında 6 kız güreşçinin de yar aldığı güreşlere ilgi büyük olurken, müsabakaları büyük çekişmelere sahne oldu.

Birinciler

61. Mehmetçik Üzüm festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Bafra Halk plajında gerçekleştirilen Plaj Güreş müsabakalarında A.Yıldızlar Kategorisi (B Grubu) 2009-2011 doğumlu (Kızlar) 39-55 Kg. Nehir Dalcı, 56-65 Kg. Melek Demet, 76-85 Kg. Sıla Bozkurt, A.Yıldızlar kategorisi (A Grubu) 2008-2009 doğumlu takım klasmanında 120 puanla Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü, 39-55 Kg. Ardacan Yılmaz, 56-65 Kg. Emirhan Güngör, 66-75 Kg. Hüseyin Ayaz, 76-90 Kg. Yağız Tığ, 76-90 Kg. Eren İlkhan, B.Yıldızlar kategorisi (B Grubu), 2009-2011 doğumlu, takım klasmanında 80 puanla Lapta Türk Birliği, 39-55 Kg. Adem Mavideniz, 56-65 Kg. Kevin Akıntevi, 66-75 Kg. Muhammet Ahmet Kurtoğlu, 76-85 Kg. Hüseyin Sürek, 86-100 Kg. Enes Avcıoğlu, A. Büyükler kategorisi, 2006 ve daha büyük doğumlularda takım klasmanında 80 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi, 50-65 Kg. Ali Kurşun, 66-75 Kg. Serhat Atlı, 76-90 Kg. Vlademir Savinkov, 91-125 Kg. Mert Büyüköztürk birinci oldu.

Ödül Töreni

61. Mehmetçik Üzüm festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Plaj Güreş müsabakalarında birinci olan, dereceye giren sporculara, takımlara ödülleri Mehmetçik Büyükkonuk Belediye başkanı Dr Fatma Çimen Tuğlu, Meclis Üyeleri, Festival Komitesi Üyesi Gözde Güçver tarafından verildi.

Plaj Güreş Müsabakaları sonuçları şöyle.

A.Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2009 – 2011 doğumlu (Kızlar)

39-55 Kg.

Nehir Dalcı Sevgi Gül Gebedek

56-65 Kg.

Melek Demet Hira Baydar

76-85 Kg.

Sıla Bozkurt Nilay Cicibaba

A.Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2008-2009 doğumlu,

Takım Klasmanı:

1. Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü 120 Puan

2. Lapta Türk Birliği 80 Puan

3. Lefkoşa Güreş İhtisas Spor Kulübü 117 Puan

Kg.

1. Ardacan Yılmaz

2. Ali Kemal Kırmızıyüz

3. Emrah Arlan

56-65 Kg.

Emirhan Güngör Arda Sönmez Adil İlkan-Onur Durmuş

66-75 Kg.

Hüseyin Ayaz Yusuf Önder Emre Kırboğa-Ahmet Efekan

76-90 Kg.

Yağız Tığ Emin Arslan Enes Avcılar

76-90 Kg.

Eren İlkhan Muhammet Buğra

A.Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2009-2011 doğumlu,

Takım Klasmanı:

1. Lapta Türk Birliği 80 Puan

2. Lefkoşa Güreş İhtisas Spor Kulübü 117 Puan

3. Ottoman 25 Puan

4. Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü 2 Puan

Kg.

Adem Mavideniz Resul Güngör Muhammet Elhami – Gökhan Demir Kg.

Kevin Akıntevi Hüseyin Ekin Ömer Faruk Aktepe – Arda Denizderin Kg.

Muhammet Ahmet Kurtoğlu

76-85Kg.

Hüseyi Sürek

86-100Kg.

Enes Avcıoğlu

A.Büyükler Kategorisi : 2006 ve Daha büyük doğumlu sporcular

Takım Klasmanı:

1. Doğu Akdeniz Üniversitesi 80 Puan

2. Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü 70 Puan

3. Özev 26 Puan

4. Ottoman 20 Puan

5. Lapta Türk Birliği 18 Puan

50-65 Kg.

Ali Kurşun Rasim Aliyev İsmail Kurşun – Orhan Önen

66-75 Kg.

Serhat Atlı Atamyrat Balıyev Zeki Demir

76-90 Kg.

Vlademir Savinkov Hüseyin Tokdemir Ağabek Sevdal – Adnan Özcevher

91-125 Kg.

Mert Büyüköztürk Derda Torun

İsmail İlkhan – Efe Yetimoğlu