Plaj Voleybolunda Dev Organizasyon

10 BİN EUR0 PARA ÖDÜLLÜ TVF PRO BEACH TOUR 7. LEFKOŞA ZAFER KUPASI  ETABI 21-23 EYLÜL'DE DÜZENLENECEK

ads ads ads ads
24/08/2022

ads
ads
Plaj Voleybolunda Dev Organizasyon

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında gençlik ve spor alanlarında mevcut işbirliğinin geliştirilmesi , proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacı ile imzalanan "Gençlik ve Spor alanında İş Biriliği Protokolü" çerçevesinde  Uluslararası katılıma açık olan TVF PRO BEACH TOUR LEFKOŞA ZAFER KUPASI ETABI, Türkiye Voleybol Federasyonu ile KKTC Voleybol Federasyonu işbirliğinde  21-23 Eylül tarihlerinde Lefkoşa  Beach Volley Arena Tesisinde  gerçekleşecek. 
Kadınlar ve Erkekler kategorisinde düzenlenecek olan organizasyon 3 gün sürecek. Organizasyon ile ilgili katılım koşulları ve  diğer bilgiler  geçmiş organizasyonlarda olduğu gibi  TVF Resmi Web Sitesinde yayınlanacak. Turnuva için kayıtlar 11 Eylül'de sona erecek.

24/08/2022 14:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Plaj Voleybou
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.