Plaj Voleybolunda Dev Organizasyon

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında gençlik ve spor alanlarında mevcut işbirliğinin geliştirilmesi , proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacı ile imzalanan "Gençlik ve Spor alanında İş Biriliği Protokolü" çerçevesinde Uluslararası katılıma açık olan TVF PRO BEACH TOUR LEFKOŞA ZAFER KUPASI ETABI, Türkiye Voleybol Federasyonu ile KKTC Voleybol Federasyonu işbirliğinde 21-23 Eylül tarihlerinde Lefkoşa Beach Volley Arena Tesisinde gerçekleşecek.

Kadınlar ve Erkekler kategorisinde düzenlenecek olan organizasyon 3 gün sürecek. Organizasyon ile ilgili katılım koşulları ve diğer bilgiler geçmiş organizasyonlarda olduğu gibi TVF Resmi Web Sitesinde yayınlanacak. Turnuva için kayıtlar 11 Eylül'de sona erecek.

Bu habere tepkiniz:



24/08/2022 14:48