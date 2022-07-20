Plaj Voleybolunda Şampiyonlar Belli Oldu
20/07/2022
Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Plaj Voleybolu Liglerinde dereceye giren takımlar belli oldu.
Kalabalık izleyici kitlesinin izlediği finaller sınunda
büyükler kategorisinde dereceye giren takımlara toplam 15000 TL parasal ödül takdim edildi.
Final karşılaşmaları sonucunda kategorilerinde şampiyon olan takımlar şöyle;
U12 Kızlar
şampiyon Esentepe
U12 Kızlar ikinci GMBÇS
U12 Kızlar üçüncü DAÜ
U13 Erkekler
şampiyon GMBÇS
U13 Erkekler ikinci GMBÇS
U13 Erkekler üçüncü GMBÇS
Yıldız Kızlar
Şampiyon Esentepe
Yıldız Kızlar ikincisi GMBÇS
Yıldız Kızlar üçüncüsü KGM
Yıldız Erkekler
Şampiyon MSA
Yıldız Erkekler ikincisi GMBÇS
Yıldız Erkekler üçüncüsü
DAÜ
Kadınlar Şampiyonu
Sıla -Seray
Kadınlar ikincisi
İsmihan -Elif
Kadınlar üçüncüsü
Lema Zalihe
Erkekler Şampiyonu
Osman-Umut
Erkekler ikincisi
Kemal-Aliosman
Erkekler üçüncüsü
Oktay -Atilla
Kategorilerinde Güner Burgul en değerli oyuncu ödüllerini şu sporcular elde etti.
U12 Kız Esra Şengün
U13 Erkekler Özgür İçme
Yıldız Kızlar Diyar Kalay
Yıldız Erkek Burak Zorba
Kadınlar Sıla Kayalp
Erkekler Osman Çetintaş
Güner Burgul en değerli oyuncu ödülleri ailesi tarafından takdim edildi.
Dereceye giren takımlara ödülleri KKTC Voleybol Federasyon Başkanı Enver Kaya , Asbaşkan Hasan Zabitoğlu , Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsizoğlu ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Figen Yaman Lesinger , Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan , GMBÇS Kulüp Başkanı Ulaş Can , KGM Kulüp Başkanı Gürcan Yıkıcı , Esentepe Kulübü Voleybol Sorumlusu Mahmut Emen tarafından takdim edildi .
Ödül töreninde Voleybol Federasyonu bünyesinde 25 yıl üzeri hakemlik hizmeti veren Sedat Kılıç ve Zafer Cahit'e hizmet plaketleri Başkan Enver Kaya tarafından takdim edildi.