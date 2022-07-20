Plaj Voleybolunda Şampiyonlar Belli Oldu

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20/07/2022

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Plaj Voleybolunda Şampiyonlar Belli Oldu

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Plaj  Voleybolu Liglerinde dereceye giren takımlar belli oldu.
Kalabalık izleyici kitlesinin izlediği finaller sınunda
büyükler kategorisinde dereceye giren takımlara toplam 15000 TL parasal ödül takdim edildi. 

 Final karşılaşmaları sonucunda kategorilerinde şampiyon olan takımlar şöyle;
U12 Kızlar 
şampiyon Esentepe 
U12 Kızlar ikinci GMBÇS
U12 Kızlar üçüncü DAÜ

U13 Erkekler 
şampiyon GMBÇS
U13 Erkekler ikinci GMBÇS
U13 Erkekler üçüncü  GMBÇS

Yıldız Kızlar
 Şampiyon Esentepe 
Yıldız Kızlar ikincisi GMBÇS
Yıldız Kızlar üçüncüsü KGM

Yıldız Erkekler
 Şampiyon MSA
Yıldız Erkekler ikincisi GMBÇS 
Yıldız Erkekler üçüncüsü 
DAÜ

Kadınlar Şampiyonu
 Sıla -Seray 
Kadınlar ikincisi 
İsmihan -Elif
Kadınlar üçüncüsü 
Lema Zalihe 

Erkekler Şampiyonu 
Osman-Umut
Erkekler ikincisi 
Kemal-Aliosman
Erkekler üçüncüsü 
Oktay -Atilla 

Kategorilerinde Güner Burgul en değerli oyuncu ödüllerini şu sporcular elde etti.
U12 Kız Esra Şengün 
U13 Erkekler Özgür İçme
Yıldız Kızlar Diyar Kalay
Yıldız Erkek Burak Zorba
Kadınlar Sıla Kayalp 
Erkekler Osman Çetintaş

Güner Burgul en değerli oyuncu ödülleri ailesi tarafından takdim edildi.
Dereceye giren takımlara ödülleri KKTC Voleybol Federasyon Başkanı Enver Kaya , Asbaşkan Hasan Zabitoğlu , Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsizoğlu ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Figen Yaman Lesinger  , Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan , GMBÇS Kulüp Başkanı Ulaş Can , KGM Kulüp Başkanı Gürcan Yıkıcı , Esentepe Kulübü Voleybol Sorumlusu Mahmut Emen tarafından takdim edildi . 

Ödül töreninde Voleybol Federasyonu bünyesinde 25 yıl üzeri hakemlik hizmeti veren Sedat Kılıç ve Zafer Cahit'e hizmet plaketleri Başkan Enver Kaya tarafından takdim edildi.

 

20/07/2022 10:59
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TAGS: Plaj Voleybolu
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