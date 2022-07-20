Plaj Voleybolunda Şampiyonlar Belli Oldu

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Plaj Voleybolu Liglerinde dereceye giren takımlar belli oldu.

Kalabalık izleyici kitlesinin izlediği finaller sınunda

büyükler kategorisinde dereceye giren takımlara toplam 15000 TL parasal ödül takdim edildi.

Final karşılaşmaları sonucunda kategorilerinde şampiyon olan takımlar şöyle;

U12 Kızlar

şampiyon Esentepe

U12 Kızlar ikinci GMBÇS

U12 Kızlar üçüncü DAÜ

U13 Erkekler

şampiyon GMBÇS

U13 Erkekler ikinci GMBÇS

U13 Erkekler üçüncü GMBÇS

Yıldız Kızlar

Şampiyon Esentepe

Yıldız Kızlar ikincisi GMBÇS

Yıldız Kızlar üçüncüsü KGM

Yıldız Erkekler

Şampiyon MSA

Yıldız Erkekler ikincisi GMBÇS

Yıldız Erkekler üçüncüsü

DAÜ

Kadınlar Şampiyonu

Sıla -Seray

Kadınlar ikincisi

İsmihan -Elif

Kadınlar üçüncüsü

Lema Zalihe

Erkekler Şampiyonu

Osman-Umut

Erkekler ikincisi

Kemal-Aliosman

Erkekler üçüncüsü

Oktay -Atilla

Kategorilerinde Güner Burgul en değerli oyuncu ödüllerini şu sporcular elde etti.

U12 Kız Esra Şengün

U13 Erkekler Özgür İçme

Yıldız Kızlar Diyar Kalay

Yıldız Erkek Burak Zorba

Kadınlar Sıla Kayalp

Erkekler Osman Çetintaş

Güner Burgul en değerli oyuncu ödülleri ailesi tarafından takdim edildi.

Dereceye giren takımlara ödülleri KKTC Voleybol Federasyon Başkanı Enver Kaya , Asbaşkan Hasan Zabitoğlu , Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsizoğlu ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Figen Yaman Lesinger , Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan , GMBÇS Kulüp Başkanı Ulaş Can , KGM Kulüp Başkanı Gürcan Yıkıcı , Esentepe Kulübü Voleybol Sorumlusu Mahmut Emen tarafından takdim edildi .

Ödül töreninde Voleybol Federasyonu bünyesinde 25 yıl üzeri hakemlik hizmeti veren Sedat Kılıç ve Zafer Cahit'e hizmet plaketleri Başkan Enver Kaya tarafından takdim edildi.

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20/07/2022 10:59