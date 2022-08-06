Plaj voleybolunda sporcularımızdan çifte final

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06/08/2022

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Plaj voleybolunda sporcularımızdan çifte final

Türkiye Voleybol Federasyonu Pro Beach Turu  Mersin etabında sporcularımız hem erkeklerde hem kadınlarda finale yükseldi.
 Şampiyonluklara abone voleybolcumuz Merve Çelebi  partneri Bahanur Gökalp ile iki maç kazanarak final oynama hakkı kazandı.
 Erkeklerde de sporcularımız Ali Osman Nurettin ile Kemal Şah çeyrek ve yarı final karşılaşmalarından galip ayrılarak adlarını finale yazdırdılar.
 Yarın oynanacak final maçları erkeklerde saat 17.00'de, kadınlarda  saat 18.00'da başlayacak.

06/08/2022 21:10
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TAGS: plaj voleybolu
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