Plajda şortunu indiren iki kişiye meydan dayağı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki kişi şortlarını çıkarıp uygunsuz hareketlerde bulununca vatandaşlar tarafından dövüldü.

Şahıslardan biri ise denize kaçıp boğulma tehlikesi geçirdi. Kurtarılıp tekrar kıyıya getirilen şahıs da dayak yemekten kurtulamadı.

Plajda şortunu indirdiği iddia edilen iki kişiye vatandaşlar meydan dayağı attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi Kule 11 mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, kimliği belirsiz iki kişi, denizde şortlarını çıkartarak plajdaki kadınlara uygunsuz davranışlarda bulundu.

Çevredekilerin tepkisi üzerine kaçan şahıslardan biri vatandaşlar tarafından yakalanarak dövüldü. Diğeri ise, denize kaçarak boğulma tehlikesi geçirdi.

DENİZDEN ÇIKARIP DÖVDÜLER

İhbar üzerine bölgeye gelen cankurtaran ekipleri, şahsı denizden çıkartarak kıyıya bıraktı.

Kıyıya ulaşan şahıs, kalabalık halinde bekleyen vatandaşlar tarafından dövüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri, duruma müdahale ederek şahısları gözaltına aldı.

O anlar, vatandaş kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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08/08/2022 10:38