Plajdaki şişme oyuncak büyük gürültüyle patladı! Bir çocuk hayatını kaybetti

İngiltere'de yaşayan küçük kız çocuğu plajda bulunan bir şişme oyuncaktan fırlayarak hayatını kaybetti.

Polis kaynakları Gorleston plajında küçük bir kız çocuğunun öldüğünü doğruladı. Bir görgü tanığı şişme oyuncağın patladığını ve korkunç bir an yaşandığını anlattı.

Genç kız James Paget Hastanesine kaldırıldı. Müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun 4 yaşından büyük olmadığı bildirildi.

Plajın sahibi Curt Johnson, şişme oyuncağın sıcaktan patlamış olabileceğini söyledi. Johnson, "Çok üzücü, yıllardır bu plajda bulunuyoruz burada yaşadığımız ilk kaza ve şok edici" ifadelerini kullandı.