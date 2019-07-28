HABER KIBRIS

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Plajı vuran büyük dalga panik yarattı

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28/07/2019

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Plajı vuran büyük dalga panik yarattı

Brezilya'da plajı vuran büyük bir dalga, güneşlenen turistlerin panik yaşamasına neden oldu. Dalganın çocukları, eşyaları sürüklediği anlar ve yaşanan panik amatör kameralara yansıdı.

Olay, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki bir plajda meydana geldi.

Kıyıya vuran büyük dalga, plajdaki çocukları ve turistlerin oturdukları sandalyeleri sürükleme başladı.

Çok sayıda insan, panik halinde çocuklarını ve sürüklenen eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

Görüntülerde, çok sayıda çocuğun çığlık attığı duyuldu.

Yerel medya, meydana gelen olayda kimsenin zarar görmediğini duyurdu.

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TAGS: Plajı vuran büyük dalga panik yarattı, haber, kıbrıs
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