“Plak Yarışı”, “Merhaba Dostlar” ve herkesin çok sevdiği adam: Hüseyin Kanatlı

Benim gibi gençlik yılları 80’lere, 90’ların başına denk gelenler, eğlence ya da uğraşı anlamında çok fazla seçeneğe sahip değildi. Bilgisayar yoktu, bilgisayar oyunu yoktu, cep telefonu yoktu, internet yoktu, youtube yoktu, Facebook yoktu, twitter yoktu, instagram yoktu, Google yoktu, messenger yoktu, e-mail yoktu, Netflix yoktu… Ülke genelindeki diskotekler bile bir elin parmaklarını geçmezdi… Barlar da öyle… Cafe kültürü daha gelişmemişti… Sinemalar, Türkiye’deki “seks filmleri furyası” dönemine denk geldiği için doğru dürüst hizmet vermiyordu… Televizyonda da tek kanal vardı…

İşte bu kadar yokluğun içinde BRT radyomuz ve Hüseyin Kanatlı Abimiz vardı… Hüseyin Kanatlı Abimizin “Plak Yarışı” ve “Merhaba Dostlar” programı eğlencemizdi. Hüseyin Kanatlı’nın hazırlayıp sunduğu “Plak Yarışı”nda haftanın müzik listesi vardı ve biz o parçaların sıralamasını tahmin etmeye çalışır, pazar sabahları büyük bir merakla radyonun başına otururduk. Hem parçaları dinler hem de sıralama yapardık, mektupla tahminlerimizi BRT’ye gönderirdik. Sıralamayı doğru tahmin ettiğimizde dünyalar bizim olurdu. Ülkenin büyük bir bölümü “Plak Yarışı”nı dinlerdi. “Plak Yarışı”nın müdavimlerinin isimleri insanların hafızasında yer edinmişti. Ben de o kişilerden biriydim…

Yazıya “Hüseyin Kanatlı Abimizi kaybettik” diye başlamak istemedim… Hüseyin Kanatlı deyince onlarca yaşanmış güzel öykü gelir insanın aklına, sayısız hizmet, sayısız katkı… Çok sayıda inanın yüreğine dokunmuş bir insandır o… İşte o yüreklerin en özel yerinde hep yaşayacak…

Sevgili arkadaşım, spor yazarı, eğitimci Ogün Genç Kaçmaz da “Plak Yarışı”nın gediklilerindendi. Hüseyin Kanatlı Abimizin hayatını kaybettiğini öğrendiğim anda ilk Ogün Genç Kaçmaz’ı aradım ve “Başımız sağ olsun” dedim. Hüseyin Kanatlı Abimiz bizim için çok önemliydi…

Yalnızca “Plak Yarışı”nın değil, Türkçe, İngilizce, Arapça dilleriyle sunulan yine bir Hüseyin Kanatlı programı olan “Merhaba Dostlar”ın da devamlı dinleyicisiydik. “Merhaba Dostlar” programından İngilizce parçalar istekte bulunuyorduk. “Merhaba Dostlar”a Türkiye’nin Akdeniz sahil boyundan da birçok dinleyici, mektup yazar, isteklerde bulunurdu…

Bakın, “mektup yazan” dedim… “Plak Yarışı”na da, “Merhaba Dostlar”a da mektup yazarak ulaşırdık. Hüseyin Abi, “Siz adınızı yazmasanız da artık sizi el yazınızdan tanıyorum” derdi. Programlara ne kadar çok mektup yazıyorduk, artık siz düşünün… Ogün Genç Kaçmaz da benim gibi “Plak Yarışı”nın yanı sıra “Merhaba Dostlar”a da yazardı…

“Plak Yarışı” sıralamasını doğru tahmin edip ödül de kazandığımda, ödülümü almak için BRT’ye giderdim. 80’li yıllarda BRT, Lefkoşa’da bugünkü mahkemeler karşısındaki Posta Dairesi’nin üst katındaydı. Çok sevimli, çok samimi, çok sıcak bir yerdi o zamanlar BRT… Bugün modern bir binaya kavuştu ama sanki o zamanki sıcaklığı yok, sanki o Posta Dairesi’nin üzerindeki BRT bir başkaydı.

“Plak Yarışı”nın hediyeleri yine radyo, kaset gibi müzikle ilgili hediyelerdi. İşte o hediyeleri almak için gittiğim BRT’de Eralp Adanır’ı, Mustafa Öncü’yü, Ogün Erciyas’ı, Mehmet Kozan’ı, Mister Sonic Kamil’i tanıdım. Hüseyin Abim sayesinde, BRT’de yeni yeni dostlar edindim… O yıllarda kaset ya da plak bulmak zordu, şimdiki gibi bulamazdınız o nedenle Eralp Adanır, Ogün Erciyas, Mustafa Öncü bana hiçbir yerde bulamayacağım şarkıların kasetlerini doldururdular… Gazeteciliğe adım attığım 1987- 88 yıllarda da BRT’den çıkmaz olmuştum... Eralp’in, Mustafa’nın, Ogün’ün, sanatçıların posterleriyle süslü odaları halen belleğimdedir…

BRT dostluklarımın ve anılarımın mimarı Hüseyin Kanatlı Abimdir… Gençlik yıllarımın önemli ve unutulmaz kişisidir. Yıllar sonra Hüseyin Abim ile KIBRIS Gazetesi’nde de birlikte çalıştım. Dünyanın en nazik, en yardımsever, yüreği iyilik dolu ender insanlarından birisiydi Hüseyin Abim… Bir insan bu kadar mı temiz kalpli, bu kadar mı yardımsever, bu kadar mı melek gibi olabilir? Evet tam da öyleydi…

Ölüm haberinin ardından sosyal medyaya bir baktım. Her nesilden, her yaştan birçok insanın kalbine girmiş, birçok insan onun ardından çok güzel şeyler paylaştı. Keşke ne kadar çok sevildiğini bir görme şansı olsa diye düşündüm…

Kıbrıs Türk radyo ve televizyonculuk tarihinde önemli katkıları olan ama yazılı basına da yıllarca hizmet veren, kültür sanat olaylarının hep içinde olan, katkı sağlayan dopdolu bir insandı Hüseyin Kanatlı ama her şeyden önce çok iyi bir insandı. “İyi insan” tabirinin tam da karşılığıydı… Hüseyin Abimizi, çok özel bir insanı kaybettik… Kendisi, katkıları, iyilikleri ve hiç unutulmayacak… Hüseyin Kanatlı ismini, nesiller boyu yaşatmak için mutlaka bir yere veya organizasyona vermek lazım, bunu fazlasıyla hak ediyor…

03/03/2020 20:20