Plastik kirliliği iklim değişikliği kadar tehlikeli

İngiltere merkezli Çevre Araştırma Ajansı (EIA), "Noktaları Birleştirmek: Plastik Kirliliği ve Dünyayla İlgili Acil Durum" raporunu yayımladı.

Plastik atık ağırlığının 2050'ye kadar tüm okyanuslardaki balıkların ağırlığını çok fazla aşabileceği uyarısında bulunulan raporda, plastik kirliliğinin dünyayı iklim değişikliği kadar tehdit ettiği vurgulandı.

Raporda, ülkelere plastik üretimi ve atığını azaltmak için bir Birleşmiş Milletler anlaşmasını kabul etmeleri çağrısı yapıldı.

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18/01/2022 14:34