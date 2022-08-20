“Plastik Ürünlerin Çevre Üzerindeki Etkisinin Azaltılmasına İlişkin Tüzük” kamuoyunun bilgisine sunuldu

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20/08/2022

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“Plastik Ürünlerin Çevre Üzerindeki Etkisinin Azaltılmasına İlişkin Tüzük” kamuoyunun bilgisine sunuldu

 Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, “Belirli Plastik Ürünlerin Çevre Üzerindeki Etkisinin Azaltılmasına İlişkin Tüzüğü” kamuoyunun bilgisine sundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, belirli plastik ürünlerin çevre, özellikle durgun sular, akarsular, denizler ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini önlemek ve azaltmak amacıyla hazırlanan taslak ile ilgili bireyler, kurumlar, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri görüşlerini en geç 1 Eylül 2022 tarihine kadar Çevre Koruma Dairesine yazılı olarak ulaştırabilecek.

Taslak tüzüğe internet ortamında da, “http://cevrekorumadairesi.org/uploads/reporttr/Belirli_Plastik_Urunlerin_Cevre_Uzerindeki_Etkisinin_Azaltilmasina_Iliskin_Tuzuk_Taslagi.pdf” linkinden ulaşılabilir.

20/08/2022 14:48
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TAGS: plastik, çevre, tüzük, haber
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