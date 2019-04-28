PlayStation 4 liderliği koruyor!

PlayStation 4'ün dünya genelindeki dağıtım miktarı dudak uçuklatacak seviyelere ulaştı.

Sony, finansal sonuçlarını açıkladığı raporda, PlayStation 4'ün dünya genelindeki dağıtım miktarının 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla 96.8 milyona ulaştığını duyurdu.

Mali yılın üçüncü çeyreğinde mağazalara 2.6 milyon PlayStation 4 dağıtıldı, ki bu bir önceki mali yılın aynı çeyreğinden 0.1 milyon daha fazla. Sony 2018 mali yılında toplam 17.8 milyon PlayStation 4 dağıttı, ki bu bir önceki mali yıldan 1.2 milyon daha düşük fakat Sony'nin 17.5 milyon olan beklentisinden 0.3 milyon daha fazla.

Sony 1 Nisan 2019 - 31 Mart 2020 tarihleri arasını kapsayan 2019 mali yılında toplam 16 milyon PlayStation 4 satılmasını hedefliyor.

Diğer istatistikler:

- PlayStation Plus abonelerinin sayısı 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla 36.4 milyonu aştı.

- PlayStation 4 yazılımı dördüncü çeyrekte 54.7 milyon adet sattı.

Buna ek olarak Sony Interactive Entertainment, bugün finansal sonuçlarını açıkladığı toplantı esnasında, yeni nesil PlayStation konsolunun şirketin 31 Mart 2020'de sona eren mevcut mali yılı içinde satışa sunulmayacağını doğruladı.

Sony Interactive Entertainment ayrıca yeni nesil PlayStation'ı geliştirmek için 31.1 milyar yen (yaklaşık olarak 278 milyon ABD Doları) yatırım yapmayı planladığını ve PlayStation Now servisinin çıkışından bu yana yıllık ortalama yüzde 40 büyüme gösterdiğini ve şu anda 700.000 aboneye sahip olduğunu açıkladı.

Konsolun baş mimarı Mark Cerny geçtiğimiz hafta Amerikan dergisi Wired ile yaptığı yazılı röportajda yeni nesil PlayStation hakkında ilk resmi detayları paylaşmıştı. CPU, GPU, 8K grafikler, yeni 3D ses teknolojisi, katı hal diski ve geriye uyumluluk gibi önemli konulara değinilmişti.