PlayStation 5 ne zaman çıkıyor?

PlayStation 5'in ne zaman çıkacağı belli oldu.

PlayStation 5'in 2020'nin başlarında çıkma ihtimali masadan kaldırıldı.

Sony Interactive Entertainment, bugün finansal sonuçlarını açıkladığı toplantı esnasında, yeni nesil PlayStation konsolunun şirketin 31 Mart 2020'de sona eren mevcut mali yılı içinde satışa sunulmayacağını doğruladı.

Sony Interactive Entertainment ayrıca yeni nesil PlayStation'ı geliştirmek için 31.1 milyar yen (yaklaşık olarak 278 milyon ABD Doları) yatırım yapmayı planladığını ve PlayStation Now servisinin çıkışından bu yana yıllık ortalama yüzde 40 büyüme gösterdiğini ve şu anda 700.000 aboneye sahip olduğunu açıkladı.

Konsolun baş mimarı Mark Cerny geçtiğimiz hafta Amerikan dergisi Wired ile yaptığı yazılı röportajda yeni nesil PlayStation hakkında ilk resmi detayları paylaşmıştı. CPU, GPU, 8K grafikler, yeni 3D ses teknolojisi, katı hal diski ve geriye uyumluluk gibi önemli konulara değinilmişti.